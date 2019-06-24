​Девять сургутских спортсменов вернулись из летнего лагеря с кишечной инфекцией

Молодые спортсмены НП Центр Физического Развития «Атлет», которые возвращались из анапского летнего лагеря обратно в Сургут, подцепили кишечную инфекцию. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе Сургутской окружной клинической больницы.

Сегодня, 24 июня, было зарегистрировано девять обращений в приемное отделение инфекционного корпуса, однако госпитализирован был только один ребенок. «Он получает все необходимое лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщила пресс-секретарь Сургутской окружной клинической больницы Регина Чагина.