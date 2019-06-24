В Сургуте возникли проблемы со строительством школы в 39 мкр-не: жители против проезда тяжелой техники по своему двору

В начале 2019 года город подписал концессионное соглашение о строительстве школы в 39 мкр, однако строительные работы сейчас находятся под угрозой из-за недовольства жителей близлежащих домов. Их не устраивает то, что подъезд к месту стройки осуществляется через двор, что представляет опасность для жильцов и особенно для детей.

«Я полностью за школу, как и все мои соседи. Нам-то не нравится, что техника будет ездить мимо дома. А там от силы метров 10 от входа в подъезд. А если кого собьют? Там же дети бегают, матери с колясками гуляют. Кроме того, стройка будет длиться пару лет. Нам за это время грузовые машины разобьют всю дорогу. Подрядчик потом возьмется все восстанавливать? Что-то я сомневаюсь. Могут ведь использовать другой подъезд к стройке, но почему-то не хотят», — говорит житель дома №38 по улице Крылова Евгений К.

Подрядчиком выступает компания «Инвестстройцентр» во главе с Вячеславом Волковым. Именно он в феврале подписывал соглашение о строительстве школы с главой Сургута Вадимом Шуваловым. Связаться с компанией на момент выхода материала не удалось.

Вообще потребность в учебном заведении рядом с ЖК «Александрия» назрела уже давно, так как единственная близлежащая школа №9 находится в соседнем микрорайоне и переполнена донельзя. Новая школа на 550 мест должна была несколько улучшить ситуацию. «Мы побывали на месте. Мое мнение – необходимо использовать имеющуюся временную дорогу, через которую подвозят стройматериалы на «Новые ключи», — прокомментировал СИА-ПРЕСС депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин. — В крайнем случае, если все-таки эта дорога попадает в границы благоустройства [жилого комплекса «Новые ключи»], то нужно проложить новую дорогу длиной примерно 50 метров в сторону леса. На мой взгляд, для застройщика это не составит особую проблему. В любом случае, пользоваться заездом со стороны дома №38 нецелесообразно».

В администрации Сургута СИА-ПРЕСС сообщили, что сейчас ситуация изучается, по ней пытаются найти компромисс, призвав к диалогу как застройщика, так и жителей многоэтажки. Мы продолжим следить за развитием событий.

Напоминаем, что ранее жители другого микрорайона города протестовали против строительства морга и магазина ритуальных услуг на улице Каролинского.