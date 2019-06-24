Администрация Сургута проверит работу «Северавтодора», укладывающего асфальт в песок // ВИДЕО

Глава Сургута Вадим Шувалов пообещал проверить качество работ «Северавтодора» после жалобы одного из подписчиков его страницы в сети. «Вижу жалобы в соцсетях на качество ремонта дорог в Сургуте. Недавно мой подписчик Артем Болтаев прислал видеозапись, на которой видно, что работники «Северавтодор» кладут асфальт прямо на песок. Конечно, такая дорога доживет только до начала следующего сезона! Это недопустимо!» — написал градоначальник, отметив, что он уже поручил Контрольному управлению проверить качество работ этого подрядчика, а также те участки дорог, которые сейчас находятся на гарантии у сургутских компаний по дорожным ремонтам.

Шувалов также пообещал, что по результатам проверки чиновники обяжут подрядчиков устранить все выявленные нарушения за свой счет.

Получить оперативный комментарий «Северавтодора» не удалось — в компании пообещали предоставить его позднее.

