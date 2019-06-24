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Заседание суда по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова перенесено из-за неявки потерпевшей стороны

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

Очередное заседание суда по «песочному делу» бывшего главы Сургута Дмитрия Попова, которое должно было состояться сегодня, 24 июня, перенесено из-за неявки на процесс потерпевшей стороны – администрации города. Слушания перенесены на вторник, 25 июня. Защита Дмитрия Попова была не против провести заседание в отсутствие представителя потерпевшей стороны, однако прокуратура ходатайствовала о переносе суда, мотивируя это высокой общественной важностью процесса. Напомним, что сегодня бывший глава города должен был первый раз давать показания в рамках процесса, а на вторник были запланированы выступления свидетелей.

Отсутствие представителя потерпевшей стороны, по словам информированных источников, может быть связано с недавним увольнением руководителя комитета по управлению имуществом Сергея Пешкова, который присутствовал на прошлых заседаниях. При этом новый глава комитета Елена Фищук еще не вошла в курс дел структурного подразделения. Получить оперативный комментарий администрации Сургута об этой ситуации не удалось.

Напоминаем, что уголовное дело в отношении главы Сургута Дмитрия Попова завели в 2016 году. Тогда у правоохранительных органов возникло подозрение, что мэр подписал невыгодную сделку по продаже песка на 140 миллионов рублей. Первые заседания по делу начались в апреле 2019 года. Тогда же адвокаты экс-главы города заявили, что в деле не хватает 30 томов, однако следователи опровергли эту информацию. Следующие заседания должны были начаться в июне, но суд внезапно перенес слушания на май.

Почитайте об итогах майских слушаний и мнение самого Дмитрия Попова о ходе суда, а также ответы на главные вопросы об этом резонансом процессе.


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24 июня в 11:50, просмотров: 838, комментариев: 6


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Комментарии:
Андрей Захаров
не нравится
24 июня в 12:04
Администрация, которая готовила документы о продаже песка - потерпевшая сторона?! Вот это кульбит!
Сергей Б
не нравится
24 июня в 12:48
Все очень странно. Интересно было бы узнать подоплеку этого дела, которая скрывается за официальной версией из песка. Может Попов когда-нибудь расскажет.
Лев Гер
не нравится
24 июня в 15:29
Да, странная история...
Альберт Леонов
не нравится
24 июня в 16:03
Давно пора прекратить дело, за отсутствием состава. Наказать по всей строгости того кто написал, взыскать потраченные почем зря деньги государевы на следствие и суд.
6xz34e
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24 июня в 16:10
и вернуть ему рабочее место,как Алешковой.
Швондер
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24 июня в 17:08
и затем с позором выпереть как алешкову

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