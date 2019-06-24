Заседание суда по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова перенесено из-за неявки потерпевшей стороны

Очередное заседание суда по «песочному делу» бывшего главы Сургута Дмитрия Попова, которое должно было состояться сегодня, 24 июня, перенесено из-за неявки на процесс потерпевшей стороны – администрации города. Слушания перенесены на вторник, 25 июня. Защита Дмитрия Попова была не против провести заседание в отсутствие представителя потерпевшей стороны, однако прокуратура ходатайствовала о переносе суда, мотивируя это высокой общественной важностью процесса. Напомним, что сегодня бывший глава города должен был первый раз давать показания в рамках процесса, а на вторник были запланированы выступления свидетелей.

Отсутствие представителя потерпевшей стороны, по словам информированных источников, может быть связано с недавним увольнением руководителя комитета по управлению имуществом Сергея Пешкова, который присутствовал на прошлых заседаниях. При этом новый глава комитета Елена Фищук еще не вошла в курс дел структурного подразделения. Получить оперативный комментарий администрации Сургута об этой ситуации не удалось.

Напоминаем, что уголовное дело в отношении главы Сургута Дмитрия Попова завели в 2016 году. Тогда у правоохранительных органов возникло подозрение, что мэр подписал невыгодную сделку по продаже песка на 140 миллионов рублей. Первые заседания по делу начались в апреле 2019 года. Тогда же адвокаты экс-главы города заявили, что в деле не хватает 30 томов, однако следователи опровергли эту информацию. Следующие заседания должны были начаться в июне, но суд внезапно перенес слушания на май.

Почитайте об итогах майских слушаний и мнение самого Дмитрия Попова о ходе суда, а также ответы на главные вопросы об этом резонансом процессе.