В Сургуте ранее судимый житель убил свою пожилую сожительницу

Накануне, 23 июня, в Сургуте мужчина 1963 года рождения, ранее судимый, до смерти избил свою 60-летнюю сожительницу.

Как рассказала СИА-ПРЕСС старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России по Югре Алина Еремеевская, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он убил пожилую женщину, избив «подручным предметом». На преступника заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», и грозит до 15 лет лишения свободы. Он взят под стражу.