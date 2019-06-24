В Сургуте перекрыта улица Трудовая

Сегодня, 24 июня, с 7:00 до 12:00, перекрыто движение по ул. Трудовая около ИК-11. Это связано с проведением учений УФСИН России по ХМАО — Югре.

Соответствующую информацию разместил на своей странице в соцсети Вконтакте глава города Вадим Шувалов: «От лица администрации Сургута приношу извинения за возможные неудобства», - написал он.

Напоминаем, что помимо этого в связи с ремонтом дорог в городе перекрыто движение по улице Сибирской — на участке от Рабочей до Университетской. А на улице Энгельса (от Энергетиков до проспекта Ленина) проезжая часть заужена.