Сургут вошел в десятку городов, в которых по цене MacPro 2019 можно купить однокомнатную квартиру

Специалисты Domofond.ru провели исследование: проанализировали среднюю стоимость квартир в новостройках в 68 крупных городах России, и сравнили, в каких из них цены на такое жилье равняются цене нового Mac Pro 2019 от Apple (в максимальной комплектации стоит 3,9 млн рублей).

В итоге Сургут вошел в топ-11 крупных городов России, где цены MacPro 2019 хватит только на однокомнатную квартиру (правда, останется сдача — более 700 тысяч рублей).

Всего же, по данным Domofond.ru, в 20 крупных городах России за стоимость MacPro 2019 можно купить трехкомнатную квартиру, в 53 — двухкомнатную, а в 64 — однокомнатную.