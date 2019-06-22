Администрация Сургута объяснила, почему в городе выписывают так мало штрафов за парковку на газоне

В Сургуте водителям, паркующимся на газонах, выписывают так мало штрафов, потому что нарушителей в основном ловят в бесснежный период времени. «Полномочие по выявлению и документированию указанных правонарушений находится в компетенции отдельных должностных лиц администрации города.Норма закона в части наезда и размещения транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, применяется должностными лицами, как правило, в бесснежный период времени», — сообщается на сайте муниципалитета.

Там же чиновники отмечают, что в 2018 году административной комиссией Сургута за парковку на зеленых насаждениях было привлечено 221 лицо, общая сумма штрафов — 236,2 тысяч рублей. За май -июнь текущего года к ответственности привлечено 41 лицо, общая сумма штрафов — 35 150 рублей.

Напомним, ранее на siparess.ruмы сообщали, что за два месяца в Уфе было собрано 7,5 млн рублей штрафов за парковку на газонах.