​В Сургуте впервые выпускной бал «Алые паруса» пройдет под открытым небом

В Сургуте 23 июня на площади у СурГУ пройдет юбилейный десятый выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели».

В нем примут участие почти 2200 учеников и их родители. Доступ на площадку под открытм небом будет проходить только по пригласительным билетам.

Для выпускников высутпят гости, которых они сами выбрали голосование в соцсетях — группа BOGACCI – участник шоу «Песни» на ТНТ, а также коллектив RASA.

Во время бала подведут результаты конкурса на лучшую видеооткрытку к юбилею города. Класс-победитель получит экскурсию по вечернему Сургуту на лимузине с фотографом. Администрация Сургута обещает транслировать видеоткрытки в социальные сети