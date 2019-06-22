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​В Сургуте впервые выпускной бал «Алые паруса» пройдет под открытым небом

В Сургуте 23 июня на площади у СурГУ пройдет юбилейный десятый выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели».

В нем примут участие почти 2200 учеников и их родители. Доступ на площадку под открытм небом будет проходить только по пригласительным билетам.

Для выпускников высутпят гости, которых они сами выбрали голосование в соцсетях — группа BOGACCI – участник шоу «Песни» на ТНТ, а также коллектив RASA.

Во время бала подведут результаты конкурса на лучшую видеооткрытку к юбилею города. Класс-победитель получит экскурсию по вечернему Сургуту на лимузине с фотографом. Администрация Сургута обещает транслировать видеоткрытки в социальные сети


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21 июня в 18:22, просмотров: 1233, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
22 июня в 13:16
Иногда организаторы забывают,что мы не в Крыму живем.

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