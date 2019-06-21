​В Сургуте 22-летнего парня посадили на 9 лет за сбыт наркотиков

Сургутский городской суд признал 22-летнего местного жителя виновным в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).

Молодой человек в июле 2018 года через «закладку» купил наркотики растительного происхождения. Однако сбыт веществ был пресечен сотрудниками правоохранительных органов. В сумме у него было изъято 68 граммов наркотических средств.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.