Сургутяне, на которых открыли фирмы без их ведома, записали обращение к Путину // ВИДЕО

Жительницы Сургута, на которых без их ведома открыли фирмы в Москве и других регионах России, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Пострадавшие просят наказать мошенников, заведя на них уголовные дела, и поспособствовать ускорению процесса аннулирования незаконного бизнеса. Также сургутяне отправят обращение губернатору Югры, в прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, ФСБ России и другие инстанции.

Напомним, более 50 горожан объединились в инициативную группу, став жертвами мошенников: на всех без их ведома были открыты фирмы в других регионах России. На некоторых уже открыты судебные дела, кого-то вызывают в налоговую и полицию для дачи показаний.

На сегодня, 21 июня, по данным СИА-ПРЕСС, уже 53 человека состоят в инициативной группе и добиваются справедливости. Раннее им вызвалась посодействовать местная администрация: чиновники попросили прокуратуру разобраться с фактом незаконного открытия фирм на сургутян.

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