Сургутские подростки купаются в опасном водоеме, где утонул их сверстник

В опасном водоеме в 37-м микрорайоне Сургута купаются подростки. Об этом сообщают жители микрорайона в социальных сетях. Рядом с водоемом висит табличка, которая запрещает купание, но подростков это не останавливает.

«Подростки купаются в водоеме постоянно. В том году на этом же месте мальчик утонул. Висит табличка, но никого это не останавливает», – пишут жители в городском паблике «К-Информ».

Депутат городской думы Игорь Бруслиновский, на территории чьего избирательного округа находится водоем, рассказал, почему в нем запрещено купаться.

«Этот водоем естественного происхождения, возник он давно, еще до того, как вокруг появилась жилая застройка. Раньше там была болотистая местность. В нем запрещено купаться по соображениям эпидемиологической безопасности. Ну и просто непонятно, какое там дно и берег», – сообщил Игорь Бруслиновский.