​В субботу, 22 июня, с 6 утра и до 9 вечера в Сургуте будет перекрыта часть Югорского тракта // СХЕМА

В Сургуте в субботу, 22 июня, с 6 утра и до 9 вечера будет перекрыта часть Югорского тракта: от улицы Энергетиков до Югорской по направлению движения к улице Югорской.

С 13 до 17 часов движение автотранспорта ограничат на участке от улицы Энергетиков до Югорской по одной полосе движения по направлению к улице Энергетиков.

Перекрытие дороги состоится из-за проведения военно-исторической реконструкции «Дороги войны», которая воссоздаст события 1941 и 1944 годов. Она начнется в 14 часов на берегу реки Обь на Югорском тракте в районе улицы Речная.