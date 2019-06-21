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​Полицейские Сургута опровергают информацию о том, что две девочки в парке вскрывали белку

В полиции Сургута СИА-ПРЕСС сообщили, что информация о том, что два подростка в парке вскрывали белку, вооружившись канцелярским ножом, недостоверная.

«Такое обращение было, сотрудники подошли к указанным подросткам, но белку не обнаружили. Оснований доставлять их в отдел не было, поэтому полицейские записали данные девочек и провели профилактическую беседу», — рассказали корреспонденту в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Напомним, 19 июня, в районе семи часов вечера в Сургуте в парке «За Саймой» две девочки-подростка (примерно 15 лет) вскрывали белку. Об этом в одном из местных пабликов сообщил сургутянин Александр Складовский: «Белка истекала кровью, что свидетельствует как минимум о ее недавней смерти, а девушки были в перчатках, с канцелярским ножом», — написал молодой человек, отметив, что «операцию» подростки проводили «разложившись на пакете».

Отметим, что в инстаграм администрация Сургута предоставила возмущенным горожанам иной комментарий полиции, написав, что сотрудники ППС провели проверку и выяснили, что девочки белку просто пытались похоронить, а не издевались над животным.

Очевидцы «операции», обратившиеся к полиции, также настаивают на том, что белка была.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 372, комментариев: 2


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Комментарии:
Gopnik
не нравится
Сегодня в 12:14
Девочек задержать и в изолятор к уголовникам за жестокое обращение с мертвыми животными, а то данные они переписали.
Gopnik
не нравится
Сегодня в 12:19
На каком основании переписали данные , что они нарушили.

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