​Полицейские Сургута опровергают информацию о том, что две девочки в парке вскрывали белку

В полиции Сургута СИА-ПРЕСС сообщили, что информация о том, что два подростка в парке вскрывали белку, вооружившись канцелярским ножом, недостоверная.

«Такое обращение было, сотрудники подошли к указанным подросткам, но белку не обнаружили. Оснований доставлять их в отдел не было, поэтому полицейские записали данные девочек и провели профилактическую беседу», — рассказали корреспонденту в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Напомним, 19 июня, в районе семи часов вечера в Сургуте в парке «За Саймой» две девочки-подростка (примерно 15 лет) вскрывали белку. Об этом в одном из местных пабликов сообщил сургутянин Александр Складовский: «Белка истекала кровью, что свидетельствует как минимум о ее недавней смерти, а девушки были в перчатках, с канцелярским ножом», — написал молодой человек, отметив, что «операцию» подростки проводили «разложившись на пакете».

Отметим, что в инстаграм администрация Сургута предоставила возмущенным горожанам иной комментарий полиции, написав, что сотрудники ППС провели проверку и выяснили, что девочки белку просто пытались похоронить, а не издевались над животным.

Очевидцы «операции», обратившиеся к полиции, также настаивают на том, что белка была.