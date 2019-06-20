В следующем году в России вырастет плата за тепло для жителей первых этажей. Даже специалисты не понимают зачем

В следующем году в России плату за тепло будут рассчитывать в зависимости от этажности домов, сообщает Эхо Москвы. Исходя из новой методики расчета, больше всего за отопление будут платить жители первых четырех этажей. Эти правила должны были внедрить еще с 2016 года, однако в итоге Минстрой добился переноса этих изменений на четыре года.

За разъяснениями корреспондент СИА-ПРЕСС обратился к заместителю директора по реализации «Городских тепловых сетей» Виталию Горобцу. По его словам, обоснование подобных нововведений выглядит сомнительным.

«Мне сложно понять, чем это обосновывают. Могу только предположить. Когда-то проводились замеры, которые показали, что на верхних этажах продуваемость вроде бы выше, из-за чего жители тратят больше тепла. Но до какого этажа это справедливо, я не знаю. Я лично не согласен с тем, что жители первых этажей должны платить больше. Ну и это точно не должно касаться пятиэтажек», – подчеркнул Виталий Горобец.