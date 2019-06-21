Рядом с Домом пионеров в Сургуте строят ресторанный комплекс

В 21-м микрорайоне Сургута, возле автомобильного моста через Сайму начались работы по строительству ресторанного комплекса. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Сургута.

Участок земли, спускающийся к реке Сайме, со стороны улицы огородили забором. Пару дней назад там сняли несколько пластов старого асфальта и поставили вагончик.

Не так давно проект ресторанного комплекса прошел повторное согласование. Как отметили в ДАиГ, слово «комплекс» не должно вызывать негодования горожан: объект не будет слишком громоздким.

Напоминаем, что буквально в километре от строящегося ресторана, рядом с Югорским трактом готовят площадку под строительство домиков отдыха и — предположительно — организации пляжа. Обе стройки начались примерно одновременно.

Подробнее об этом проекте читайте в ближайшее время на siapress.ru.