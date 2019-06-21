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Рядом с Домом пионеров в Сургуте строят ресторанный комплекс

В 21-м микрорайоне Сургута, возле автомобильного моста через Сайму начались работы по строительству ресторанного комплекса. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Сургута.

Участок земли, спускающийся к реке Сайме, со стороны улицы огородили забором. Пару дней назад там сняли несколько пластов старого асфальта и поставили вагончик.

Не так давно проект ресторанного комплекса прошел повторное согласование. Как отметили в ДАиГ, слово «комплекс» не должно вызывать негодования горожан: объект не будет слишком громоздким.

Напоминаем, что буквально в километре от строящегося ресторана, рядом с Югорским трактом готовят площадку под строительство домиков отдыха и — предположительно — организации пляжа. Обе стройки начались примерно одновременно.

Подробнее об этом проекте читайте в ближайшее время на siapress.ru.


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21 июня в 07:54, просмотров: 2417, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
21 июня в 12:36
Ну вообще красиво все получится в этом райончике, если еще и дом пионеров восстановить – алитные коттеджи, кабак и дом пионеров.

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