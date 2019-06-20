В Сургуте две девочки-подростка вскрывали белку в парке «За Саймой»

Накануне, 19 июня, в районе семи часов вечера в Сургуте в парке «За Саймой» две девочки-подростка (примерно 15 лет) вскрывали белку. Об этом в одном из местных пабликов сообщил сургутянин Александр Складовский. «Белка истекала кровью, что свидетельствует как минимум о ее недавней смерти, а девушки были в перчатках, с канцелярским ножом», — написал молодой человек, отметив, что «операцию» подростки проводили «разложившись на пакете».

Сургутянин рассказал СИА-ПРЕСС, что очевидцами стали его знакомые, которые сообщили о случившемся полицейским, дежурившим неподалеку: «Мужчина и женщина с собакой дежурили. ППС, получается. Они задержали девочек, одна убежать пыталась. Что там было дальше уже никто не видел. Женщина даже взяла номер телефона, адрес и ФИО у коллеги, сказав, что свяжемся с ними. Но пока никто не звонил».

СИА-ПРЕСС запросил комментарии в местном УМВД, но пока ответ от стражей правопорядка не получен. Мы опубликуем его позднее.