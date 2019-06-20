В Сургуте могут отменить контроль за бродячими собаками, но ловить их всё равно будут. Как так?

Сургутская администрация может исключить из списка животных, подлежащих отлову и контролю, бродячих собак. Об этом стало известно во время заседания комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку городской думы.

Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Сургута Сергей Алексеев, это мера нужна для того, чтобы привести городские нормы в соответствие с окружными и подготовить базу для нового порядка отлова бродячих животных, который начнет действовать с 1 января 2020 года. Это позволит городским властям и дальше получать окружное финансирование на отлов и контроль животных. Подобные изменения вызвали у депутатов опасения, что администрация не сможет больше заниматься отловом собак.

«У вас этими поправками убирают «бродячих собак», но оставляют «домашних». А как вы собираетесь отлавливать именно домашних? Получается, что у вас не будет средств на отлов категории «бродячих собак», – отметил председатель думы города Артем Кириленко.

Сергей Алексеев сообщил, что администрация продолжит заниматься отловом бродячих животных. «На собаке же не написано, домашняя она или бродячая. Мы просто получаем сообщение, что там-то есть собаки. За ними приезжают и забирают», – отметил заместитель директора ДГХ.

Депутаты отметили, что текущие формулировки в поправках слишком размытые, а кроме того, до сих пор не ясно, какие полномочия получат городские власти по новым правилам отлова собак с 2020 года и как они будут работать. «Моя самая главная претензия – я не вижу системности в вопросах контроля и отлова бродячих собак. Всё какое-то хаотичное», – высказал свое мнение депутат Эдуард Иваницкий.

Обсуждение вопроса депутаты перенести на депутатские слушания, которые состояться на след неделе. Окончательное решение нужно принять быстро – если поправки не будут приняты, то Сургута рискует остаться без окружного финансирования на отлов собак.