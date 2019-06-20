​В Сургуте 21 июня ухудшится погода: ожидаются гроза, дождь и сильный ветер

В Сургуте 21 июня в Сургуте сильно ухудшатся погодные условия.
По данным Гидрометеорологического бюро города, ожидаются гроза, дождь и порывы ветра до 16 м/cек.
По прогнозу температура воздуха будет варьироваться от +9 C° до + 16 C°.
Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Проект «Особое мнение» с депутатом думы Сургута Алексеем Кучиным // ONLINE 21 июня в 14:00