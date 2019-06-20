​В Сургутском районе арестованы 175 человек за неуплату штрафов

За пять месяцев 2019 года сотрудниками полиции ОМВД России по Сургутскому району составлено порядка 530 административных протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», – отмечают представители пресс-службы УМВД России по Югре.

Таким образом, за неуплату штрафов, по решению мировых судей, арестованы 175 человек. Штрафы в двойном размере получили 217 человек. Еще 28 нарушителей были привлечены к наказанию в виде общественных работ.

Полиция Югры напоминает жителям округа, что неоплаченные штрафы могут стать препятствием для свободного выезда за границу Российской Федерации.