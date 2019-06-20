В администрации Сургута назначен новый куратор имущественного комплекса

На должность председателя комитета по управлению имуществом администрации Сургута назначена Елена Фищук. Соответствующая информация размещена на портале администрации. Ранее Елена Фищук была начальником управления инвестиций и развития предпринимательства Сургута.
Напомним, что прошлый руководитель комитета по управлению имуществом Сергей Пешков написал заявление об увольнении по собственному желанию 11 июня. Последним его рабочим днем был понедельник, 17 июня. Как сообщали корреспонденту СИА-ПРЕСС в городской администрации, место Пешкова временно должен был занять его заместитель Виталий Волошин.
Проект «Особое мнение» с депутатом думы Сургута Алексеем Кучиным // ONLINE 21 июня в 14:00