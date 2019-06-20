​Сургутян приглашают в группы «Зависимость и созависимость» городской психоневрологической больницы

Сургутян приглашают в бесплатные группы для зависимых (алко- и наркозависимых) и созависимых (родственников и близких зависимых), которые ведут психологи Сургутской СКПНБ. Встречи проходят каждую субботу бесплатно и анонимно. Очередное занятие состоится 22 июня с 9:30 до 10:30.

Для получения информации по вопросам работы групп взаимопомощи действует телефон с 9 до 18 часов в будние дни: 96-60-18.

Медики отмечают, что посещение групп будет полезно людям, состоящим в браке или находящимся во взаимоотношениях с больным зависимостью от психоактивных веществ; людям, выросшим в эмоционально репрессивных семьях; родителям больных зависимостью от психоактивных веществ; детям, имеющим родителя, зависимого от психоактивных веществ; людям, страдающие зависимостью, до и после активного периода болезни.