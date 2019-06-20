Десятки жителей Сургута обратились в полицию из-за того, что на них в Москве открыли почти 100 фирм.Что дальше?

С октября прошлого года по настоящее время в полицию Сургута поступило 26 обращений от граждан о том, что на их имя в Москве зарегистрировано 97 юридических лиц. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе УМВД по Сургуту: «О факте незаконной регистрации фирм гражданам стало известно от налоговых органов при личном обращении за получением справок по месту жительства или из писем, направленных московской налоговой инспекцией».

Полицейские отмечают, что так как все оформленные на югорчан фирмы зарегистрированы за пределами округа, поступившие обращения по согласованию с прокуратурой, отправлены по территориальной подследственности в Москву.

Напомним, в Сургуте более 40 человек объединились в инициативную группу, став жертвами мошенников: на всех без их ведома были открыты фирмы в других регионах России. На некоторых пострадавших уже открыты судебные дела, кого-то вызывают в налоговую и полицию для дачи показаний.

Из-за того, что оперативно решить проблему сургутянам — бизнесменам поневоле, не удается, они готовят групповое заявление губернатору Югры, президенту РФ, в прокуратуру РФ, следственный комитет РФ и другие инстанции.

Также пострадавшим горожанам вызвалась посодействовать местная администрация: чиновники попросят прокуратуру разобраться с фактом незаконного открытия фирм на сургутян.

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Фото: sochistream.ru