​В 2019 году в Сургуте переселят 1600 человек из аварийного жилья

В 2019 году в Сургуте должны быть расселены 77 домов, признанных аварийными. Таким образом новыми жилыми помещениями будут обеспечены 1600 человек.

С начала года в Сургуте уже переселили порядка 100 семей. Также уже приобретены 424 квартиры, которые будут использованы для переселения из аварийного и ветхого жилищного фонда. Еще 200 квартир будут приобретены в июне.

«Благодарю правительство округа и губернатора Югры Наталью Комарову за помощь в решении жилищного вопроса. Не менее амбициозные планы на 2019 год. 787 семей получат ключи от нового жилья», – заявил глава Сургута Вадим Шувалов во время церемонии вручения ключей новоселам.

Представители администрации прогнозируют, что к 2023 году вопрос с переселением людей из аварийного жилья будет закрыт полностью.