Дачники Сургута записали видеообращение для Путина

Дачники Сургута, чьи земельные участки находятся рядом с газопроводом «Газпром Трансгаз Сургут» и должны быть снесены по решению суда, записали видеообращение на прямую линию президента России Владимира Путина, которая пройдет в четверг, 20 июня. Видеофрагмент из Сургута (с 00:32) является частью общего послания дачников России, которые попали в схожие конфликты с «Газпромом».

«Хотелось бы, конечно, чтобы этот вопрос был задан президенту, и ситуация повернулась в нашу сторону. Если этого не случится, то это, наверное, будет знаком для людей, что пора переходить к активным самостоятельным действиям по защите своей собственности», - рассказал ИА СИА-ПРЕСС один из сургутских дачников.

Напомним, что конфликт между дачниками и «Газпромом» начался в 2015 году. В суде владельцев земельных участков поддерживала городская администрация, но, несмотря на это, все инстанции принимали решения в пользу нефтегазовой компании. Аргументы представителей сургутской администрации о том, что газопровод технически устарел и представляет угрозу для жизни горожан, суд не учел.

Читайте также:

В Сургуте под снос пойдут 92 дачи, расположенные рядом с газопроводом

Газпром VS сургутские дачники. Раунд четвертый