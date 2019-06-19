Власти Сургута обсуждают модернизацию центрального рынка при помощи владельца известной ресторанной сети

Центральный рынок Сургута, находящийся на улице Островского, может быть передан в аренду частному бизнесу на 25 лет. Об этом на заседании бюджетого комитета думы города рассказал директор муниципального предприятия Сергей Болотнов. По его словам, передача рынка в долгосрочную аренду – один из вариантов развития событий. Другой предполагает реконструкцию объекта за счет бюджета.

Как выяснилось, в администрацию Сургута обратилась компания «Фудмастер», которая владеет такими ресторанами быстрого питания, как «Вилка-ложка». Владелец бизнеса Андрей Парахневич предложил городу отдать здание рынка ему в аренду на 25 лет. При этом он вложит в ремонт и модернизацию объекта примерно 68 млн рублей, а также будет платить в бюджет по 100 тысяч рублей в месяц (1,2 млн рублей в год).

Депутаты отнеслись к предложению предпринимателя с осторожностью. Некоторые предположили, что у него нет опыта в организации крупных торговых площадок. В разговорах с СИА-ПРЕСС часть депутатов усомнилась в справедливости той скромной цены, которую бизнес готов платить за аренду столь крупных площадей (впрочем, это все равно больше, чем убыток в 7 млн рублей, который понес рынок в 2018 году).

В итоге депутат Владимир Болотов предложил создать рабочую группу, которая проработает все аспекты соглашения с инвестором. А пока руководство рынка будет вести разработку проектно-изыскательских работ на два этапа реконструкции объекта.

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