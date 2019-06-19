Прокуратура Югры отправила претензию к сургутской полиции из-за истории с задержанием пилотажной группы «Барсы»

Прокуратура Югры нашла нарушения в действиях сургутских полицейских, которые 9 мая этого года сорвали выступление пилотажной группы «Барсы» и увезли ее пилотов в отделение полиции.

«Соответствующее представление было направлено в адрес Сургутского УМВД, но оно пока не рассмотрено, срок рассмотрения дела - один месяц, до середины июля», - прокомментировали СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружной прокуратуры.

Специалист группы по связям со СМИ сургутского УМВД Елена Ким подтвердила, что предписание было получено, по данному факту будут проводиться проверки.

На данный момент получить комментарий депутата думы Сургута Евгения Барсова, который является основателем пилотажной группы, не удалось.

Ранее СИА-ПРЕСС писало, что 9 мая 2019 года рано утром, когда пилоты прибыли на аэродром «Боровая», переоделись в форму и собирались начать подготовку к полету, на взлетную полосу прибыли двое полицейских и предъявили пилотажной группе письмо. В нем было сказано, что у самолетов имеется техническая неисправность. Пилоты начали возмущаться, и в итоге их задержали.

По словам Евгения Барсова, никаких неисправностей после проверки самолетов обнаружено не было.