​Некоммерческие организации Сургута могут получить льготу на земельный налог. Депутаты опасаются, что этим воспользуется «хитрый» бизнес

Администрация Сургута предложила дать социально-ориентированным некоммерческим организациям 50-процентную льготу на земельный налог. Об этом сообщила директор департамента финансов Елена Дергунова на заседании бюджетного комитета городской думы. Предложение администрации – дать эту льготу на три года. Депутаты, в свою очередь, усомнились в пользе этой инициативе.

«Не получится так, что все частные объекты здравоохранения, образования и так далее быстро переведут себя в разряд СОНКО, чтобы получить такую льготу? – заявил депутат Владимир Болотов. – У нас подобных частных предприятий с земельными участками – пару десятков в городе. Если они все получат льготу, то у нас выпадающие доходы по налогам будут не несколько сотен тысяч рублей, а значительно больше».

Подобные опасения высказал зампредседателя думы Артем Кириленко: «Если у нас в каком-нибудь торговом центре находится частный образовательный центр для детей – то весь ТЦ можно перевести в статус СОНКО? Можно. То есть весь объект получит налоговую льготу на землю в 50 процентов».

Дергунова отметила, что сама идея подобной поддержки СОНКО происходит от окружных и федеральных властей, и поэтому идею нужно обсудить. В итоге комитет дал задание администрации города проанализировать риски введения подобной льготы, после чего вопрос снова будет рассмотрен.