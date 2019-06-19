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В Сургуте и Югре пройдет всероссийская акция «Горсть памяти»

22 июня Югра присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти».

В этот день, в День памяти и скорби акция «Горсть памяти» пройдет во всех городах страны. Ханты-Мансийский автономный округ тоже не стал исключением: здесь акция пройдет сразу в двух городах: Сургуте и Мегионе.

«В День памяти и скорби жители России соберутся на местах воинских захоронений, чтобы в торжественной обстановке набрать землю с братских могил в специальные солдатские кисеты. Кисеты с землей оборудуют бирками с информацией о тех захоронениях, в которых была набрана эта земля, и отправят в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооружённых сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье», - объяснила руководитель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Эка Шенгелая.

Главный храм Вооруженных сил России будет открыт в 2020 году - к 75-летию Великой Победы.

«Мы ждем, что к акции в Сургуте и Мегионе присоединятся не меньше двухсот человек - волонтеры Победы, официальные лица, ветераны и представители общественных организаций, - отметил начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Дмитрий Куликов. Вместе они возложат цветы и венки к могилам погибших, почтут память героев и наберут землю в солдатские кисеты».

Организаторами акции в Югре выступают волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».


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Сегодня в 13:10, просмотров: 101, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 13:18
храм православный же? а "волонтеры" будут перебирать землю - ну там, эта православной горсть, это мусульманская?
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:50
Коробок

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Мнения

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