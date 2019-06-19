​Окровавленный мужчина, найденный на междугородней дороге Югры, инсценировал нападение на самого себя

Мужчина, обнаруженный 18 июня на обочине дороги Сургут-Нижневартовска, инсценировал нападение на себя. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе УМВД по Сургутскому району.

«По данному факту была проведена проверка. Личность мужчины была установлена. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Факт избиения не подтвердился», – заявили представители пресс-службы ведомства.

Напомним, 18 июня на обочине дороге Сургут-Нижневартовска мимо проезжавшие люди заметили окровавленного мужчину.