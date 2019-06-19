Полицейские Сургута рассказали, что делать пострадавшим от лже-инспекторов госпожнадзора

Полиция Сургута рассказала, что делать людям, которые пострадали от действий лже-инспекторов госпожнадзора.

Напомним, по всему округу неизвестные, представляясь сотрудниками госпожнадзора, зарабатывают на доверчивых гражданах. Они настаивают на проверке противопожарного состояния квартиры и вынуждают граждан воспользоваться платными услугами по установке дымовых пожарных извещателей.

«Назвать действия этих людей мошенничеством нельзя, ведь их клиенты сами добровольно подписывали документы и отдавали деньги, — рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Сургута. — Обращения такие в полицию поступали. Но это гражданско-правовые отношения. Пострадавшим необходимо обращаться в полицию, мы выносим отказ в возбуждении уголовного дела, и с этим отказом затем нужно обращаться в суд».

Тем временем, главное управление МЧС России предупреждает, что сотрудники МЧС при проведении любых профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение. У сотрудника государственного пожарного надзора должен быть нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор». Также сотрудники МЧС России не имеют права заходить в квартиры без разрешения хозяев и не оказывают платные услуги. Единственная цель, с которой может к вам может постучаться сотрудник МЧС — это проведение противопожарного инструктажа с вручением памятки о мерах пожарной безопасности. Сотрудник МЧС России не обследует жилые помещения граждан на предмет выявления нарушений требований пожарной безопасности.