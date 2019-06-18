​В Сургуте с 19 по 25 июня против клещей обработают популярные места отдыха и кладбища

В Сургуте стартует второй этап акарицидных обработок. С 19 по 25 июня против клещей обработают места массового скопления людей, в числе которых парки «За Саймой» , «Ботанический сад», «Кедровый лог», скверы Центральный и Энергетиков. Также работы проведут на кладбищах. Всего в списке больше 60 территорий, ознакомиться с ним можно здесь.

Работы проводит ООО «Спецбиотех». «Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, рекомендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), кладбища. Обращаем Ваше внимание, что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после проведения второго этапа обработки», — напомнили в пресс-службе администрации Сургута.

В городе от нападения членистоногих пострадали 92 человека, трое были госпитализированы. У одного из пострадавших диагностирована болезнь Лайма.