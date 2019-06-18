​На обочине дороги Сургут – Нижневартовск найден мужчина, истекающий кровью

Подписчик городского сообщества «К-Информ» рассказал о найденном мужчине, истекающем кровью, на обочине дороги Сургут – Нижневартовск.

Он заявил, что осмотрел мужчину, проверяя нет ли у него ножевых ранений, так как «парень был без сознания, весь в крови» и вызвал скорую. Документов у него при себе не было, лишь СНИЛС.

Представители УМВД Сургутского района рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС, что уже ознакомились с информацией, но к ним соответствующих обращений не поступало.

«В УМВД Сургутского района сообщений о мужчине не поступало. По поводу опубликованной записи будет проведена проверка», – заявили в пресс-службе УМВД по Сургутскому району.