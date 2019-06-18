​В Сургуте бизнесвумен провернула мошенническую схему и похитила 330 тысяч казенных рублей

В Сургуте руководитель одного из рекламных агентств стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Правоохранители полагают, что 39-летняя бизнесвумен похитила деньги одного из казенных учреждений города.

«По данным следствия, в мае 2016 года подозреваемая, являясь генеральным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, заключила договор с бюджетным предприятием на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений среднего и высшего звена, заведомо зная, что реальная возможность в организации отсутствует ввиду наличия свободных вакансий. В результате мошеннических манипуляций на расчетный счёт агентства был перечислен аванс в размере более 330 тысяч рублей для компенсации расходов работодателю по оплате труда. В дальнейшем, имея доступ к счету, злоумышленница обналичила более 300 тысяч рублей, распорядившись деньгами по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Уточняется, что преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Югры. Фигурантке дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.