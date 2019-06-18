За два месяца в Уфе собрали 7,5 млн рублей штрафов за парковку на газонах. А сколько в Сургуте?

В Уфе в апреле этого года вступил в силу закон о штрафах за парковку на газонах. Штраф для граждан составляет 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц 5-10 тысяч, а для юридических — 20-30 тысяч рублей.

За два месяца в Башкортостане за парковку на газонах собрали 14 миллионов рублей штрафов (7,5 млн рублей из них — с жителей Уфы). Об этом пишет со ссылкой на местные органы власти блогер Илья Варламов. Сообщается, что собранные штрафами средства пойдут на обустройство парковок.

Для сравнения, в Сургуте штраф за парковку на газоне составляет 1-3 тысячи рублей для физлиц, 3-10 тысяч для должностных и 10-20 для юридических.

По данным, предоставленным СИА-ПРЕСС административной комиссией Сургута, с начала года и по конец мая за парковку на газонах был выписан 41 штраф на общую сумму 35 150 рублей.

Кстати, СИА-ПРЕСС вот уже месяц, как каждое воскресенье публикует подборку фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки в Сургуте в рамках собственного проекта «Эвакуируйте это!». Смотрите свежие фото местных автохамов, снятые с 10 по 16 июня. Отметим, что все снимки отправляются в ГИБДД и Контрольное управление администрации.