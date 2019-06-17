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​Сургутянка перевела мошенникам 3,7 миллиона рублей, желая получить компенсацию за некачественные БАДы

50-летняя жительница Сургута стала жертвой мошенников. Женщина перевела злоумышленникам более 3,7 миллиона рублей, надеясь получить компенсацию за некачественные БАДы. При этом большую сумму денег она взяла в кредит.

Преступники действовали по проверенной схеме. Сургутянке позвонил неизвестный, представился следователем Следственного Комитета МВД РФ.

«Он сообщил, что ей положена компенсация в размере десяти миллионов рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее приобретала БАДы. Однако для того, чтобы получить компенсацию, необходимо осуществить оплату услуг адвоката, который будет представлять интересы потерпевшей. Сургутянка без всяких сомнений перевела чуть более 4-х тысяч рублей. После первого перевода, женщине стали поступать звонки от людей, которые представлялись работниками различных федеральных учреждений и просили переводить денежные средства за услуги адвокатов, налоги и страховку. Пострадавшая, не располагая необходимыми суммами, обратилась в потребительские банки и оформила несколько кредитов», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Всего женщина совершила порядка 20 переводов за два месяца.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.

Стоит отметить, что злоумышленники очень часто пользуются таким способом обмана. Недавно стало известно о том, что 71-летняя жительница Сургута точно так же перевела мошенникам почти шесть миллионов рублей, взятые в кредит.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 223, комментариев: 0


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