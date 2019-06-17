​Галерея «Стерх» в Сургуте планирует объединить в одной выставке творческих людей Югры

Галерея современного искусства «Стерх» приглашает мастеров различных изобразительных направлений Югры принять участие в выставочном проекте «Блуждающие звёзды». Он посвящён 70-летию сургутского художника, одного из основателей галереи «Стерх» Анатолия Курникова.

«Название выставки связано с картиной Анатолия Курникова «Блуждающие и звезда» – с темой вечной неприкаянности художника, редкости счастливой судьбы в искусстве. Но художники остаются «звёздами», какими и были всегда», – отмечают организаторы.

Принять участие в выставке могут художники, дизайнеры, мастера ДПИ, а ткже фотохудожники.

Приём работ продлится до 2 ноября 2019 года.