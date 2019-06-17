​В Югре орудуют лже-инспекторы госпожнадзора

В Югре мошенники зарабатывают на проверке и установке дымовых пожарных извещателей, представляясь сотрудниками пожарной охраны и государственного пожарного надзора. Жертвами злоумышленников зачастую становятся пожилые люди. Факты выявлены на территории Сургута, Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

«В последнее время территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому округу от граждан стала поступать информация о том, что неизвестные, представляясь сотрудниками пожарной охраны и государственного пожарного надзора, настаивают на проверке противопожарного состояния жилого помещения и вынуждают граждан воспользоваться платными услугами по установке дымовых пожарных извещателей. Главное управление МЧС России предупреждает, что сотрудники МЧС при проведении любых профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение. У сотрудника государственного пожарного надзора должен быть нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор», — рассказали в ведомстве.

Отмечается также, что сотрудники МЧС России не имеют права заходить в квартиры без разрешения хозяев и не оказывают платные услуги: «Единственная цель, с которой может к вам может постучаться сотрудник МЧС – это проведение противопожарного инструктажа с вручением памятки о мерах пожарной безопасности. Сотрудник МЧС России не обследует жилые помещения граждан на предмет выявления нарушений требований пожарной безопасности».