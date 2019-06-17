Администрация Сургута рекомендовала жителям сообщать о попрошайках на дорогах в полицию

Сургутянка Екатерина на портале «Твой Сургут» пожаловалась на попрошайку, который ездит по дорогам города: «Инвалиды-колясочники на дороге. Перекресток Энтузиастов-Ленина. Может, это новый вид трудоустройства? Попрошайничать на улицах?»

Чиновники отметили, что мужчина с фотографии выезжая на проезжую часть дороги, создает угрозу возникновения аварийных ситуаций и рекомендовали в таких случаях звонить обращаться в полицию. «В этом случае лучше всего обратиться за помощью в отдел ГИБДД УМВД России по Сургуту, расположенный по адресу ул. 30 лет Победы, 42. Телефон справочной: 8 (3462) 76–11–22, а также через официальный сайт - гибдд.рф», — написал советник главы города Александр Оверчук.





Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/6191