​Делом о пытках сургутских иеговистов занялась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и следователи главного управления СКР займутся делом о пытках представителей запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Об этом стало известно во время визита Москальковой в Ханты-Мансийск, рассказала Znak.comюгорский омбудсмен Наталья Стребкова.

«В числе многих вопросов и тем, которые обсуждались на встрече, была и тема, которая касалась заявлений сургутских «Свидетелей Иеговы». Могу сказать, что Татьяна Николаевна также лично с ними встречалась и у нее был с ними разговор. Граждане сообщили ей все то же самое, что ранее сообщали мне. Теперь материалы проверок и заявлений будут переданы в Москву в Следственный комитет России», — отметила она.

После массовых задержаний в середине февраля сургутские иеговисты заявили о том, что их пытали в городском следственном отделе. Однако во время проведенных СУ СКР по Югре проверок в действиях следователей состава преступления обнаружено не было. Прокуратура округа , которая занималась проверкой законности отказа в возбуждении уголовного дела о пытках, отказывалась их утверждать, требуя новых проверок.