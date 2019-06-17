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​Делом о пытках сургутских иеговистов занялась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и следователи главного управления СКР займутся делом о пытках представителей запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Об этом стало известно во время визита Москальковой в Ханты-Мансийск, рассказала Znak.comюгорский омбудсмен Наталья Стребкова.

«В числе многих вопросов и тем, которые обсуждались на встрече, была и тема, которая касалась заявлений сургутских «Свидетелей Иеговы». Могу сказать, что Татьяна Николаевна также лично с ними встречалась и у нее был с ними разговор. Граждане сообщили ей все то же самое, что ранее сообщали мне. Теперь материалы проверок и заявлений будут переданы в Москву в Следственный комитет России», — отметила она.

После массовых задержаний в середине февраля сургутские иеговисты заявили о том, что их пытали в городском следственном отделе. Однако во время проведенных СУ СКР по Югре проверок в действиях следователей состава преступления обнаружено не было. Прокуратура округа , которая занималась проверкой законности отказа в возбуждении уголовного дела о пытках, отказывалась их утверждать, требуя новых проверок.


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Сегодня в 09:35, просмотров: 382, комментариев: 10


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Комментарии:
сахарок сахрович
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Сегодня в 09:58
Голунову то побои не защитали, что уж говорить о запрещенных "экстремистах" им голову в полиции оторвут и всем насра ть будет !
сахарок сахрович
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Сегодня в 10:00
всех пытателей могу по именно называть, с каждого ГОМ......начиная с дубского, когда он еще простым участковым ходил по дворам
sst
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Сегодня в 10:37
к сожалению ГУЛАГ у нас никуда ни делся....
сахарок сахрович sst
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Сегодня в 10:51
Гулаг тут не причем - мозги !!! Но вот всё таки не кончилась гражданская война! с одной стороны вертухаи- с другой НАРОД! хотя эти вертухаи с того же народа..... АБСУРД!
Швондер сахарок сахрович
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Сегодня в 10:55
Тебя Петрович дубинкой отдефлорировал чтоли?
сахарок сахрович Швондер
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Сегодня в 11:01
тогда милиция без дубинок ходила, дубины чуть позже появились....и дубиной и кулаками...и пакет на бошку и наручниками за батарею...и ласточка и много много другого, про которое не пишут и которое в высшей школе милиции( полиции) не преподают. Так садистами и вырастают, а потом с планерок кадры и нарушений по 30 на экипаж ! Это всё с той же серии
Швондер
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Сегодня в 11:07
походу травма от дубинки
Сергей Б
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Сегодня в 11:40
И ее явно ниже пояса применили.
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:41
Понять ни как не могу, они сидят в застенках или попытали и освободили?
Пытали так же жестоко как в концентрационных лагерях или как в застенках НКВД?
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 13:09
А ты бы на себе попросил следственный эксперимент произвести как это было, потом рассказал бы от первого лица.

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