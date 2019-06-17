​Сургутнефтегаз вложит в соцобъекты Югры четыре миллиарда рублей

Правительство Югры и Сургутнефтегаз заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания в 2019 году потратит на строительство, капремонт и содержание социальных объектов региона более четырех миллиардов рублей.

Документ одобрен на заседании регионального правительства, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. «В целом действие соглашения распространяется на пять муниципалитетов: Нефтеюганский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Белоярский, Октябрьский районы. В частности, например, в перечень мероприятий включено содержание физкультурно-оздоровительных комплексов «Нефтяник» в Сургуте и «Олимп» в Лянторе», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Всего в перечень на 2019 год включено свыше 50 мероприятий, общий объем финансирования превышает 4,6 миллиарда рублей.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, Сургутнефтегаз традиционно примет финансовое участие в кампании по ремонту дорог в Сургуте.

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