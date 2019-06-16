​Глава Сургута поздравил татар и башкир с Сабантуем

Глава Сургута Вадим Шувалов поздравил татар и башкир с Сабантуем.

«Поздравляю с Сабантуем — днём окончания весенних полевых работ. Богатого вам урожая, счастья и благополучия семьям и дому! Отмечать Сабантуй — это уже традиция в нашем многонациональном Сургуте. Народные гуляния на площади перед театром СурГУ продлятся до самого вечера», – пишет он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Шувалов отметил, что для всех желающих на площади около СурГУ пройдут творческие концерты самодеятельных коллективов Сургута и Югры, а также спортивные состязания и национальные игры.

Также глава города напомнил автолюбителям о перекрытии движения до 20:00 на проспекте Ленина от ул. Университетской до площади СурГУ .