​Студент из Сургута занял третье место на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы»

Студент Сургутского политехнического колледжа Виталий Меркушин занял третье место в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам мирового конкурсного движения WorldSkills. Он выступал в компетенции «Изготовление прототипов».

«Практически всё, что требовалось, наш участник выполнил профессионально, и его выступление на чемпионате можно считать вполне успешным, я как тренер, отвечающий за подготовку, доволен работой своего участника», – поделился своим мнением тренер СПК по компетенции «Изготовление прототипов» Н.А.Юнев.

В финале приняли участие представители восьми регионов. Они должны были выполнить шесть модулей конкурсного задания, на которые отводилось 22 часа. Таким образом, за три дня им было необходимо создать прототип панели приборов для автомобиля по предоставленному чертежу, включая внутренний механизм и подключение электрических компонентов.