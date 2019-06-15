В Сургуте из пожара спасли пенсионера

Сегодня, 15 июня, в пожарную службу поступило сообщение о возгорании на улице Привокзальной в Сургуте. К месту ЧП прибыло два пожарных расчета 49-й пожарно-спасательной части.

В квартире на третьем этаже был обнаружен пенсионер, он был без сознания. Как выяснилось позже, это оказался хозяин квартиры. Пострадавшего сразу же вынесли из задымленного помещения, привели в чувства и передали врачам скорой помощи.

«Ситуация осложнялась плотным задымлением и отсутствием видимости. Звено газодымозащитников искало человека на ощупь, – цитирует слова заместителя начальника 49 ПСЧ Александра Спирина пресс-служба главного управления МЧС России по ХМАО - Югре. – По словам соседей, в квартире проходил ремонт, и комната была захламлена большим количеством крупногабаритного материала и строительного мусора, что также затрудняло перемещение спасателей».

Пострадавший получил отравление продуктами горения. В настоящее время на месте пожара работают дознаватели, которые установят причину пожара.