​Администрация Сургута попросит прокуратуру разобраться с фактом незаконного открытия фирм на сургутян

Администрация Сургута рассказала, что не получала обращений об открытии фирм в других городах России на более чем 40 сургутян. Однако мэрия намерена поспособствовать разрешению этой ситуации.

«В администрацию города обращений от граждан об открытии фирм без их ведома не поступало, жалоб на действия и бездействия МФЦ не было», — прокомментировала СИА-ПРЕСС начальник отдела по работе со средствами массовой информации сургутской администрации Марина Родыгина.

Она также ответила, что полученная информация будет направлена в прокуратуру города для организации соответствующей проверки.

Напоминаем, что более 40 сургутян объединились в инициативную группу, став жертвами мошенников: на всех без их ведома были открыты фирмы в других регионах России. По словам одной из пострадавших, тем, кто обращался в полицию с заявлением о мошенничестве, приходят отказы в возбуждении уголовного дела

Подробнее об этом виде мошенничества читайте в материале Лилии Сулеймановой.