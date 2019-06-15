Рядом с недостроенным моргом в Сургуте начались ремонтные работы

В Сургуте рядом с недостроенным зданием бюро судмедэкспертизы на улице Каролинского начались ремонтные работы. Это стало заметно еще на прошлых выходных, когда рядом с объектом частично демонтировали забор.

Шеф-редактор СИА-ПРЕСС связался с советником главы Сургута Александром Оверчуком по данному вопросу, однако тот не был готов прокомментировать ситуацию. При этом Александр Оверчук отметил, что факт продолжения строительства бюро на данный момент вызывает сомнения.

Судя по фотографиям и предположениям жильцов дома №8, который находится через дорогу, строительство ведется не в самом морге, а в одноэтажном здании, которое стоит рядом с дорогой, прямо перед бюро судмедэкспертизы.

«Морг не строят — он как стоял заброшенный, так и стоит. Строят магазин с ритуальной продукцией и большими панорамными окнами, чтобы продукцию демонстрировать. Последние две недели строят и днем, и ночью», — пишет сургутянка Яна.

Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили и в департаменте архитектуры и градостроительства Сургута: «Строится магазин ритуальных услуг, выставочный зал».

Мнение комментаторов разделилось. Кто-то — преимущественно жильцы соседних домов — выступает категорически против строительства как бюро судмедэкспертизы, так и магазина ритуальной продукции. Остальные не видят в этом ничего необычного.

«Я живу в 10 доме, с удовольствием подпишу [петицию] о том что против [строительства морга], когда покупали квартиру, не знали об этом, эта стройка уже много лет заброшена была. Не хотелось бы гулять с ребенком в районе морга. И вообще, возможно, это бред, но я лично боюсь таких заведений и всегда обхожу их стороной», — пишет сургутянка Юлия.

«Я там тоже совсем рядом живу, напротив «Геры». Каждый день мимо хожу и езжу. И вот этот многолетний свинарник мне всегда не нравился. По мне, так в сотню раз лучше цивилизованный морг, чем обо****ный гадюшник», — отмечает сургуятнин Павел.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.

А пока можете почитать репортаж шеф-редактора Анастасии Семихатских с территории заброшенного бюро судмедэкспертизы.

И ее расследование о том, что это за объект, и почему его не могут достроить уже 20 лет.