Пять сургутских врачей получили нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

В преддверии Дня медицинского работника, который отпразднуют завтра, 16 июня, в Сургутской филармонии прошло награждение врачей и сотрудников медицинских учреждений города.

Награды — в том числе и министерские — докторам вручал глава Сургута Вадим Шувалов.

«В нашем городе стало на пять отличников здравоохранения больше! Лучшие медработники — а таких у нас тоже немало — получили грамоты Минздрава РФ, Думы Югры и Администрации Сургута, дипломы и ценные подарки. Еще раз благодарю каждого из них за многолетний самоотверженный труд по сохранению здоровья и спасению жизней тысяч сургутян!», — написал Вадим Шувалов на своей странице в соцсети.

Справка: Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» — ведомственная награда Министерства здравоохранения Российской Федерации. Этот знак даёт определённые привилегии награждённым: вносится соответствующая запись в трудовую книжку и выплачивается денежное вознаграждение в размере семи минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ.