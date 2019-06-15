В Сургуте горел ресторан KFC в ТЦ «Росич»

В Сургуте этой ночью горел популярный фаст-фуд ресторан KFC в торговом центре «Росич» на улице Геологической.
Сообщение о возгорании поступило пожарным в полтретьего ночи, а уже через 16 минут возгорание было потушено.
Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС по Югре, причина возгорания устанавливается органами дознания, но по по предварительным данным в ресторане KFC загорелась фритюрница.
Отмечается, что эвакуация не проводилась и пострадавших нет. Для ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 22 человека личного состава.
Фото А.Федоровича
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