Администрация Сургута рассказала, почему больше не проводит фестиваль красок Holi Fest

Сургутянка Ася Артемьева через портал «Твой Сургут» спросила у чиновников, почему в городе больше не проводится фестиваль красок Holi Fest. «Почему в Сургуте перестали проводить фестиваль красок Holi? Доброе веселое и красочное мероприятие, дети и подростки от него в восторге. Мало того, это прекрасная возможность для подростков найти новых друзей. При этом абсолютно не затратное для бюджета мероприятие, его можно совместить с любым праздником, к примеру, с Днем города. Он кому-то помешал? Почему его больше не проводят?» — поинтересовалась горожанка.

На запрос Артемьевой ответил заместитель начальника отдела молодежной политики Даниил Маркин. Он сообщил, что администрация города неоднократно проводила фестиваль красок, но затем передала инициативу коммерческому сектору.

Почему праздник канул в небытие, не известно. «На сегодняшний день в администрацию города обращений с просьбой о согласовать подобное мероприятие не поступало», — пояснил госслужащий.