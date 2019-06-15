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Администрация Сургута рассказала, почему больше не проводит фестиваль красок Holi Fest

Сургутянка Ася Артемьева через портал «Твой Сургут» спросила у чиновников, почему в городе больше не проводится фестиваль красок Holi Fest. «Почему в Сургуте перестали проводить фестиваль красок Holi? Доброе веселое и красочное мероприятие, дети и подростки от него в восторге. Мало того, это прекрасная возможность для подростков найти новых друзей. При этом абсолютно не затратное для бюджета мероприятие, его можно совместить с любым праздником, к примеру, с Днем города. Он кому-то помешал? Почему его больше не проводят?» — поинтересовалась горожанка.

На запрос Артемьевой ответил заместитель начальника отдела молодежной политики Даниил Маркин. Он сообщил, что администрация города неоднократно проводила фестиваль красок, но затем передала инициативу коммерческому сектору.

Почему праздник канул в небытие, не известно. «На сегодняшний день в администрацию города обращений с просьбой о согласовать подобное мероприятие не поступало», — пояснил госслужащий.


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14 июня в 17:53, просмотров: 856, комментариев: 3


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Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 10:47
Так вроде местный офис рпц запретил
сахарок сахрович
не нравится
Сегодня в 22:25
это я ЗАПРЕТИЛ! Давно об этом сатанинском действе писал, но нет, мы же так хотим своих деток демону в лапы отдать, там ведь так весело , с намазанными подростковыми рожами.Своё то ни чего придумать не можем, всё с Запада всю нечесть тянем, в чем смысл ваших этих ХОЛЛИ???
йося
не нравится
Сегодня в 22:44
Простой вопрос, а кто был инициатором этой вакханалии?
Сладенький ты еще парад невест и калясок запрети цены тебе не будет!

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