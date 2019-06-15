В Сургуте 16 июня пройдет татаро-башкирский праздник «Сабантуй»

В воскресенье 16 июня на площади Театра СурГУ (пр. Ленина, 1) пройдет городской праздник «Сабантуй».

Будет перекрыто движение авто на отрезке проспект Ленина от улицы Университетская до площади перед зданием СурГУ с 8 утра до 8 вечера.

Праздник начнется в 12 часов. Перед горожанами и гостями города выступят творческие самодеятельные коллективы Сургута: народные вокально-хореографические ансамбли «Сандугач», «Шатлык», творческие самодеятельные и национальные коллективы Югры.

Любителей активного отдыха ждут спортивные соревнования и национальные игры: борьба «Курэш», поднятие гири, армспорт, бег в мешках, ношение воды на коромыслах и многое другое. А также турнир по перетягиванию палки, каната, бой мешками на бревне, лазание по горизонтальному и вертикальному столбам.

Кстати, вы можете посмотреть онлайн-интервью о предстоящем «Сабантуе» председателями татарского и башкирского объединений в Сургуте Рафаилем Ульбековым и Зульфирой Италмасовой.